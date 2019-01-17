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    مدفوع الأجر.. الجريدة الرسمية تنشر قرار إجازة ذكرى ثورة 25 يناير

    10:02 م الخميس 17 يناير 2019
    مدفوع الأجر.. الجريدة الرسمية تنشر قرار إجازة ذكرى ثورة 25 يناير

    الدكتور مصطفى مدبولي

    كتب- محمد قاسم:

    نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أصدره اليوم باعتبار يوم الخميس المقبل، الموافق 24 من يناير 2019 ميلادية، إجازة رسمية بدلاً من يوم الجمعة الموافق 25 من يناير عام 2019 ميلادية، بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

    ووفقًا للقرار ستكون الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

    مصطفى مدبولي الجريدة الرسمية إجازة ذكرى ثورة 25 يناير

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