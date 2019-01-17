السويس في المركز الأول.. ننشر ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

كتب- محمد قاسم

أعلن موقع التايمز Times Higher Education رسميًا أول أمس الثلاثاء، تصنيف الجامعات بدول الاقتصاديات الناشئة، وأظهر تقدما ملحوظا للجامعات المصرية.

ونقلت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، عن الموقع أن هناك تقدمًا ملحوظًا للجامعات الإقليمية على مستوى الجامعات المصرية.

وحصلت جامعة قناة السويس على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية بترتيب (114)، يليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة (122) بالمركز الثاني، يليها جامعة المنصورة في المركز الثالث (137)، يليها جامعة بني سويف (148)، يليها جامعة كفر الشيخ (156)، ثم جامعتي بنها وطنطا في الترتيب (198).

وأوضح الموقع حصول جامعتي القاهرة وسوهاج على المركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية في الترتيب (201-250)، ثم جامعة الإسكندرية (251-300)، يليها جامعات عين شمس، وأسيوط، والفيوم، وحلوان، وجنوب الوادي في الترتيب (301-350)، ثم جاءت جامعات الأزهر، والمنوفية، والمنيا، والزقازيق في الترتيب (+351).

وأشاد التقرير بأداء مصر وارتقت بسرعة في التصنيف هذا العام نتيجة تحسين أداء الجامعات المصرية.

وأشار المقال الذي نشره الموقع للكاتب ايلى بوثويل إلى أن مصر يوجد بها 19 جامعة ضمن التصنيف لعام 2019، بالمقارنة بـ 9 جامعات فقط في العام الماضي مما جعلها سابع دولة من دول الاقتصاديات الناشئة.

وأضاف التقرير أن ما يميز نظام التعليم العالي في مصر، زيادة أعداد طلاب الجامعات، فضلاً عن تشجيع الحكومة المصرية لإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر، مؤكداً أهمية تفعيل أوجه التعاون البحثي الدولي لتحقيق المزيد من التقدم العلمي.

واختتم المقال بالإشارة إلى أهمية إيجاد حلول خلاقة لزيادة الموارد الذاتية للمؤسسات العلمية، والعمل على زيادة الشراكات مع الصناعة والخرجين والمانحين على نطاق أوسع.