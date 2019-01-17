الجامعة الألمانية تفتتح مركز "إفريقيا.. جي يو سي" للتصنيع ونقل التكنولوجيا.. اليوم

كتب - محمد قاسم ومصطفى عريشة:

تفتح الجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم الخميس، مركز "إفريقيا.. جي يو سي– دي إم جي موري" للتصنيع ونقل التكنولوجيا بمقر الجامعة بالقاهرة الجديدة، وذلك في حضور عدد من الوزراء ورجال الدولة، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، وكرستيان تونس رئيس مجلس إدارة شركة "دي إم جي موري" على مستوى العالم.

وذكر بيان صادر عن الجامعة أن الجامعة دخلت في شراكة استراتيجية تعود إلى أكثر من 12 عامًا مع شركة "دي ام جي موري" وهى أكبر شركة من نوعها على مستوى العالم في انتاج الماكينات الرقمية عالية الدقة والانتاج، ويتعدى إجمالي تصديرها 4 مليارات يورو سنويًا، ومن أمهات الصناعات التكنولوجية التي تدخل في كل الصناعات الثقيلة والخفيفة مثل: صناعة السيارات والطائرات والسفن والغواصات وماكينات التصنيع ذاتها.

وأضاف البيان أن الجامعة نجحت في توقيع عقد إنشاء مركز إفريقيا داخل مقرها بالقاهرة الجديدة بهدف تحقيق مبدأ إتاحة التكنولوجيا بعد أن حققت مبدأ إتاحة التعليم للقادر وغير القادر من المتفوقين، بالإضافة إلى أن هذه الإتاحة التكنولوجية لأنماط وأنواع حديثة تخرج للمرة الأولى خارج حدود ألمانيا، وهي غير مسبوقة في مصر والمنطقة، وغير متوفرة أيضًا حتى في الدول الصناعية المتقدمة.

وأكد البيان أن "وجود هذه الماكينات العملاقة عالية الانتاجية هدفها تعليمي وبحثى لدعم الصناعة وتأهيل الكوادر البشرية، وتتيح كذلك فرصة غير متكررة وميزة نسبية حققتها الجامعة دون غيرها على مستوى جامعات العالم في مجال البحث العلمى، نظرًا لغلو ثمنها وصعوبة شرائها واقتنائها بالجامعات، فضلاً عن دورها في دعم المخترعين والمبتكرين المصريين".