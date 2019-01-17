"خارجية البرلمان" تناقش العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية.. اليوم

كتب - أسامة عبد الكريم:

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة كريم درويش، اليوم الخميس، اجتماعًا مع وفد كوري جنوبي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بمقر مجلس النواب.

يأتي اللقاء في حضور رئيس وأعضاء الجمعية البرلمانية الكورية والسفير الكوري بالقاهرة، وعدد من أعضاء اللجنة.​