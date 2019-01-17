رئيس الطاقة الجديدة والمتجددة: نسعى لنقل خبراتنا لجميع الدول الأفريقية

كتب - محمد صلاح:

قال الدكتور محمدالخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة تبني فكرًا جديدًا يتضمن تبادل الخبرات والتنسيق مع الدول الإفريقية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، بعد الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وأشار الخياط، في تصريحات لمصراوي، إلى تعاون وشيك بين مصر والدول الإفريقية في الأنشطة الخاصة بالطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وخاصة في مجال التدريب وبناء القدرات.

وأردف أن قارة إفريقيا تستحوذ على النصيب الأكبر من تنفيذ العديد من الدورات التدريبية بصفة دورة سنوية، حيث تخطى عدد المتدربين 4700 متدرب من 33 دولة إفريقية في مجالات متعددة، منها: مصادر الطاقة المتجددة واستخدامها، تكنولوجيا طاقة الرياح وترشيد الطاقة،تكنولوجيا الطاقة الشمسية وترشيد الطاقة، تكنولوجيا الخلايا الشمسية وتطبيقاتها، تشغيل وصيانة مزارع الرياح.

وقال إن تلك الدورات التدريبية تسهم في نشر تقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في هذه الدول، علاوة على كونها قوة ناعمة لمصر.