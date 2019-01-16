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"التعليم العالي" تلغي قرارًا بشأن قواعد قبول حملة الشهادات الثانوية المعدلة

11:13 ص الأربعاء 16 يناير 2019
"التعليم العالي" تلغي قرارًا بشأن قواعد قبول حملة الشهادات الثانوية المعدلة

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 238 لسنة 2015 فيما يختص ببعض قواعد قبول حملة الشهادات الثانوية المعدلة (الأجنبية والعربية) بالجامعات المصرية، والتي ينتظر تطبيقها اعتبارا من القبول في العام الجامعي 2019/ 2020 مع استمرار العمل بقواعد قبول هذه الفئة من الطلاب قبل صدورهذا القرار والمعمول بها حتى العام الجامعي الحالي 2019/ 2018.

وجاء نص القرار:

1

الشهادات الثانوية المعدلة خالد عبدالغفار وزارة التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات الجامعات المصرية

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