"التعليم العالي" تلغي قرارًا بشأن قواعد قبول حملة الشهادات الثانوية المعدلة

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 238 لسنة 2015 فيما يختص ببعض قواعد قبول حملة الشهادات الثانوية المعدلة (الأجنبية والعربية) بالجامعات المصرية، والتي ينتظر تطبيقها اعتبارا من القبول في العام الجامعي 2019/ 2020 مع استمرار العمل بقواعد قبول هذه الفئة من الطلاب قبل صدورهذا القرار والمعمول بها حتى العام الجامعي الحالي 2019/ 2018.

وجاء نص القرار: