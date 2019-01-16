بعد تسريب امتحانات "أولى ثانوي".. وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب (فيديو)

كتبت - ياسمين محمد:

اعتبر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تسريب امتحانات الصف الأول الثانوي لليوم الثاني على التوالي هدفه نشر البلبلة.

وقال الوزير في فيديو مصوّر، الثلاثاء: "نقدر نوقف تسريب الامتحانات ووقفناه خلال العامين الماضيين، ولكن هذا حدث بطريقة أقرب للطرق العسكرية، من خلال تدخل القوات المسلحة والداخلية وشركات التأمين، بتكلفة تصل لمليار ونصف المليار جنيه".

ولفت "شوقي" إلى أن الوزارة فتحت تحقيقًا داخلياً لمعرفة من وراء تسريب الامتحانات.

وأضاف: "اليوم تأكدنا من المرض الذى أصاب مجتمعنا، من أول الإصابة بتسريب الامتحان غير المحسوب المجموع، ومحاولات البعض نشر البلبلة.. الطلاب الذين شيروا تسرب الامتحان رفضوا فرصة التعليم الحقيقي، رغم أن الامتحان تدريبي وبلا درجات، ولو الطالب غش وبحث عن التسريبات فهذا قراره، ولكنه خاسر ولم يعد نفسه للقادم ولا يلوم إلا نفسه".

وأشار الوزير إلى أن الامتحان التجريبي الثاني سيكون علي التابلت الذي سيتم توزيعه يعد إجازة نصف العام.

وأضاف أن الامتحانات التي ستعقد في نهاية العام والتي ستحدد النجاح والرسوب، ستكون على التابلت أيضًا، ولن يتدخل فيها أي عنصر بشري وستكون عن طريق بنوك الأسئلة لذلك لن يكون هناك أي تسريب للامتحانات.

وتابع: "امتحان نهاية العام سيكون على التابلت، لمعالجة الأمراض القائمة، والأسئلة بلا تدخلات للعناصر البشرية.. من أعتمد على تسريب فى امتحان اليوم لن يجده في المرة القادمة، والتسريبات تضر الطلبة، ولن نأخذ تجاهها أي إجراء ولن نضيع مليار ونصف عشان نجمل مشكلة، من الاجدر لنا أن نعالجها، والعبرة بامتحانات نهاية السنة، والطالب اللي ضيع فرصته أذى نفسه".

واستطرد: "اللي عارف مصلحته هيدخل الامتحان ويحل وهيفهم طبيعة الأسئلة، وسنساعده على ذلك، وسنجرى امتحان تجريبى آخر حتى يتم إتقان ذلك، واللى مش عارف مصلحته بقوله راجع نفسك".

وبدأ تسريب الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي، اعتبارا من أمس الأحد، حيث جرى تسريب امتحان الأحياء.

كما نشرت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تسمى "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، امتحان جغرافيا، زعمت أنه تسريبًا للامتحان الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي غدًا الأربعاء.