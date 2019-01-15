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    وزير التعليم العالي: نعمل على إنشاء 3 جامعات تكنولوجية.. وبدء الدراسة سبتمبر 2019

    10:43 م الثلاثاء 15 يناير 2019
    وزير التعليم العالي: نعمل على إنشاء 3 جامعات تكنولوجية.. وبدء الدراسة سبتمبر 2019

    الدكتور خالد عبدالغفار

    كتب- محمد قاسم:

    قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الجامعات التكنولوجية هي الأمل لكثير من الدول في الفترة القادمة وليس في مصر فقط، لأنها تعطي العديد من المهارات الفنية للخريجين لكي يستوعبوا سوق العمل.

    وأضاف عبدالغفار في الحلقة الثانية والعشرين من مبادرة "أنت تسأل ووزير التعليم العالي يجيب"، أن متوسط الأعمار في أوروبا وآسيا في ارتفاع كبير وهناك نقص شديد في الوظائف سواء المجالات الفنية والهندسية والطبية، ونحن نعمل على استغلال الطاقات البشرية بمصر وتأهيلها للعمل في تلك الدول.

    ولفت إلى أن الوزارة تعكف لجنة التعليم بمجلس النواب على مناقشة مواد قانون الجامعات التكنولوجية تمهيدًا لإحالته للجلسة العامة للبرلمان ومن ثم إصداره قريبًا.

    وتابع: "الجامعات التكنولوجية ستكون على غرار الجامعات التطبيقية بالنمسا وألمانيا، وستقوم بتخريج فنين في مجالات عديدة مثل الغزل والنسيج والتشييد والصناعة والترميم والكهرباء والصناعات المعدنية والخشبية، والطاقة وأيضًا في الإعلام والسياحة".

    وقال إن تلك الجامعات ستعمل على تخريج طلاب حاصلين على دبلومة مهنية عامين أو تخريج طلاب حاصلين على البكالوريوس أو ماجستير ودكتوراة مهنية.

    وأكد الوزارة بدأت في إنشاء 3 جامعات تكنولوجية في قويسنا بالمنوفية وبني سويف، والقاهرة الجديدة تمهيدًا لافتتاحها في سبتمبر 2019.

    خالد عبدالغفار التعليم العالي الجامعات التكنولوجية مجلس النواب لجنة التعليم

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