تشكيل لجنة تنسيقية لإعداد خطة عمل مبادرة "حياة كريمة" بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

ترأس اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الخاص بتفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة).

وقال بيان لمحافظة القاهرة، إنه تم خلال الاجتماع إطلاق مبادرة الدراجات البخارية لذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم تجميع 30 دراجة بخارية تبرعت بها الجمعيات خلال الاجتماع.

كما تم تشكيل لجنة تنسيقية لإعداد خطة عمل كاملة لمبادرة (حياة كريمة) تضم كل من:

- الدكتور عز الدين أحمد فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة

- محمد سيد سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة

- سعاد محمد – جمعية مصر لحماية الأسرة والبيئة

- أشرف عبد الستار – شباب القاهرة الجديدة

- رفيق ناجي – الهيئة الإنجيلية

- عبد الله عبد الهادي – الجمعية الشرعية

- صليب متى ساويرس – جمعية السلام القبطية

وستعقد اللجنة اجتماعاتها بالاتحاد الإقليمي بحضور محمد سيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

حضر الاجتماع الدكتور عزالدين أحمد فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد سيد سيد، وكيل وزارة التضامن بالقاهرة، ومديري الإدارات الاجتماعية بالقاهرة، وقيادات العمل الأهلي رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية.