الرقابة الإدارية: إحباط تهريب أدوية محظورة قادمة من تركيا.. وضبط متهمين

كتب - أحمد جمعة:

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط كل من (أ . س) موظف بنادي جمارك الغردقة، و(ع . ر) عاطل، أثناء عرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مأمور جمرك بجمارك مطار الغردقة الدولي.

وقال بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، إن هذه الرشوة جاءت مقابل تسهيل تهريب كميات من الأدوية والمنشطات الجنسية المحظور دخولها البلاد والقادمة من دولة تركيا.

كما تم ضبط البضائع المراد تهريبها صحبة أحد الركاب الأجانب، وتبين أن إجمالي قيمتها حوالي 1.5 مليون جنيه.

وجاري العرض على النيابة العامة لبدء تحقيقاتها.