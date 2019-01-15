مجلس النواب يوافق على قرضين من الصين لقطار العاصمة الإدارية

كتبت - ميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، على قرارين جمهوريين بقرضين من الصين بشأن قطار العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء القرار الأول رقم 496 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق الإطاري بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تقديم الصين قرض ميسر لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4 مليارات و604 مليون يوان صيني، والموقع في بكين بتاريخ 1/9/2018.

وجاء القرار الثانى رقم 497 لسنة 2018بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على قرض بدون فائدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة في بكين بتاريخ 1/9/2018.

وعلق وزير النقل هشام عرفات على القرارين الجمهوريين قائلا: نحن نتحدث عن مشروع نقل جماعي لـ 86 كيلو متر ليس فقط للعاصمة الإدارية الجديدة بل العبور والسلام والشروق والروبيكي إلى العاصمة الادارية، وامتدادًا لبلبيس الجديدة والعاشر من رمضان.

وأضاف "بدأنا بالقطار الكهربائي بالعاصمة الإدارية لتحقيق بعدين الأول بيئى حيث سيكون بسرعة 120 كيلو بالساعة أي بدون ديزل وبالتالي بلا تلوث أو مشاكل صحية، كما أن التقاطر (أى الزمن بين كل قطر والأخر) ربع ساعة، وسينقل 350 ألف نسمة خلال اليوم الواحد".

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