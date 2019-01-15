عبدالعال: "التوك توك بقى بيعمل فسح مش بينقل ركاب"

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك جلسة بحضور المعنيين في المجلس للحد من التكتوك "هذه الوسيلة العشوائية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، المقدم من الحكومة.

وأضاف عبدالعال: "نريد أن ننظم هذه الوسيلة العشوائية، بقا بيعمل فسح مش بينقل ركاب".

وأشار إلى ضرورة استيعاب تلك الوسيلة من الاقتصاد الموازي في إطار الاقتصاد الرسمي.

كما شدد رئيس مجلس النواب، على ضرورة تحسين منظومة النقل في القرى بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ليتم توفير وسائل النقل للمواطنين تيسيرا عليهم.

وقال النائب مصطفى الجندي: "مفيش قرية في مصر فيها أتوبيس مدارس، القرى مظلومة في منظومة النقل"، وعقب "عبد العال": "كلنا مرحناش المدارس في أتوبيس مدرسة، لكن آن الأوان يبقى فيه حق للقرية في وسائل النقل بمختلف أنواعها، بس ملاقيش فيها عربيات نص نقل".