الخروج لظروف قهرية.. "الصحة" توجه 13 نصيحة لمواجهة البرد - بيان رسمي

كتب - أحمد جمعة:

قدمت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة العامة للأمراض الصدرية، عددا من النصائح لمرضي الأمراض المزمنة، والحوامل، والمصابين بالحساسية والأمراض الصدرية لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تزامنا مع عدم استقرار أحوال الطقس، وحدوث انخفاض في درجات الحرارة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تنصح بالتالي:

- تناول التطعيمات والأدوية المقوية لمناعة الجسم، خصوصاً تطعيم الانفلونزا، وذلك للفئات الأكثر عرضة للإصابة بتلك الأمراض، وهم الأطفال الأقل من 5 سنوات، وأصحاب السن الأكبر من 65 عاماً، والحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة.

- ينصح الابتعاد عن الروائح النفاذة مثل العطور ومعطرات الجو والأتربة وعوادم السيارات.

- الاهتمام بتناول المشروبات الدافئة.

- الإكثار من تناول المياه.

من جانبه، أكد الدكتور وجدي أمين، مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية، على أنه (يفضل عدم الخروج من المنزل في الأيام التي ينتشر بها العواصف والأتربة الا لظروف قهرية وعند الحاجة على أن يتم تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة)،كما يفضل الابتعاد عن الحيوانات الأليفة، خاصة تلك التي تحتوي على شعر كثيف حيث أنها تؤدى إلى تهيج فى الشعب الهوائية.

وشدد "أمين" على جاهزية مستشفيات الأمراض الصدرية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية لاستقبال أي حالات مرضية من المواطنين، مؤكداً توافر المستلزمات الطبية، والادوية التى قد يحتاجها المرضى.

كما أكد على أهمية إقلاع مريض الأمراض الصدرية عن التدخين بكافة أنواعه إذا كان المريض مدخن، أو الابتعاد عن الأماكن التي تكثر فيها أدخنة السجائر، لتجنب الإصابة بنوبات الربو الشعبي.

وشدد "أمين"، على أهمية عدم تعرض مرضي الحساسية والأمراض الصدرية لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر، وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء دافئة إلى الباردة والعكس، مع الحفاظ على التنفس من خلال الأنف، لأنها تعتبر فلتر للهواء الطبيعي، كما أنه يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم.

وأضاف: "عند الإصابة بضيق في التنفس بشكل متكرر، يفضل الذهاب إلى الطبيب للخضوع إلى علاج سببي وليس عرضي ومراجعة الطبيب المختص في حالة ظهور بعض أعراض الالتهابات الصدرية مثل السعال أو البلغم أو ارتفاع درجة حرارة الجسم أو ضيق بالتنفس".

ونصح "أمين" بأهمية تجنب الأدوية المهيجة للشعب الهوائية مثل مضادات الروماتيزم، والمسكنات، وتهوية المنزل بشكل جيد، وتعرض الفراش إلى الشمس، وكذلك أهمية ممارسة الرياضة حيث أنها تعزز صحة الجهاز المناعي، لأنها تطرد السموم من الجسم، وتنشط خلاياه. ​