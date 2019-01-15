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    "التعليم العالي": إجراء 69 جراحة عيوان لأبناء الوادي الجديد

    11:43 ص الثلاثاء 15 يناير 2019
    "التعليم العالي": إجراء 69 جراحة عيوان لأبناء الوادي الجديد

    أرشيفية

    كتبت- داليا شبل:

    قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدور المجتمعي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة في خدمة المجتمع في كافة المجالات، له أهمية كبرى.

    وحسب بيان وزارة التعليم العالي، تلقى عبد الغفار تقريرا من الدكتور شريف كراويه مدير معهد بحوث أمراض العيون، بشأن تنظيم المعهد قافلة طبية لمدينة الخارجة بالوادي الجديد تضم نخبة من أفضل الأطباء والممرضين والفنيين، بهدف تقديم خدمة طبية متميزة ومجانية لأبناء المحافظة، وإجراء جراحات المياه البيضاء مجانا، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.

    وأوضح كراوية، أنه خلال ثلاثة أيام تم إجراء ٦٩ جراحة منها ٦٧ عملية كتاركتا وزرع عدسة، كما تم مناظرة ١١٠ حالات تم تحويل بعضها للمعهد لاحتياجها تجهيزات أكثر تعقيدًا.

    وأوضحت الوزارة أن معهد بحوث أمراض العيون، يهدف إلى مكافحة أمراض العيون عن طريق إجراء البحوث والدراسات المعملية والإكلينيكية والوقائية والميدانية والإحصائية اللازمة لتطوير وسائل التشخيص والعلاج، وتقديم خدمة طبية على مستوى متقدم ومتطور في مجال تشخيص وعلاج وجراحة أمراض العيون، كما يقوم المعهد منذ عام 1989 بتنظيم قوافل طبية لكل المحافظات بشكل دوري لتقديم أفضل خدمة صحية لمكافحة أمراض العيون.

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