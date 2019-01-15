وزير الأوقاف يعلن تفاصيل المؤتمر الدولي الـ29 للأعلى للشئون الإسلامية.. اليوم

كتب – محمود مصطفى:

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤتمرًا صحفيًّا، صباح اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي الـ29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ومن القرر أن تبدأ فعاليات المؤتمر الدولي الـ29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الأمة والحفاظ على هويتها"، يومي السبت المقبل، ولمدة يومين.

ويعقد المؤتمر بمشاركة وفود وشخصيات من 100 دولة حول العالم، ويناقش 43 بحثا حول بناء الشخصية الوطنية.