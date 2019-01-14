التعليم: 98% نسبة الحضور في امتحان الأحياء.. الطلاب أجمعوا على سهولته

كتبت- ياسمين محمد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة حضور الطلاب في اليوم الثاني لامتحانات الصف الأول الثانوي تفوق 98 بالمائة.

وأكدت الوزارة، في بيان مساء اليوم الإثنين، أن الامتحانات تمت في أجواء اتسمت بالاطمئنان والقبول من الطلاب وأولياء الأمور، حيث أجمع الطلاب على سهولة الامتحان.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، الامتحان في مادة الأحياء، بإجمالي عدد 581355 طالبا وطالبة. وأكد بعض الطلاب أنه جرى تسريب الامتحان قبل بدء اللجان.

وانطلق الامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، أمس الأحد، وفقا لنظام الثانوية المعدل، الذي يرتكز على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانا تراكميا على مستوى المرحلة، بمعدل 4 امتحانات سنويا، وفي نهاية المرحلة يحتسب للطالب أعلى 6 امتحانات فقط.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب غدًا الثلاثاء اختبار اللغة الأجنبية الثانية بالنظام ذاته "الكتاب المفتوح".