وزير المالية: مشكلة دعم الصادرات تراكمية والصناعة طوق النجاة للبلاد

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الصادرات، طوق النجاة للبلاد للاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي التي تسير فيها الدولة، موضحًا: "الصادرات هي الصناعة وطوق النجاة للبلاد، ونحن مدركون أن أي عملية إصلاح مالي ونقدي دون إنتاج وزراعة نزود بها صادرتنا للخارج كأننا معملناش حاجة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد فرج عامر، اليوم الأحد، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن أهمية دعم الصادرات المصرية، وسط تأكيد "عامر" أن دعم الدولة للصناع سيترتب عليه توفير فرص عمل للموطنين ودخول مرتفعة وزيادة الصادرات للخارج بما يترتب عليه زيادة التنمية فى البلاد.

وأضاف الوزير: "مشكلة دعم الصادرات جزء منه تراكمي وجزء في المنظومة نفسها، ونحن ملتزمون باعتبارنا دولة تحترم تعاهداتها بتمويل صندوق دعم الصادرات بـ 4 مليارات جنيه وفقا لما هو منصوص عليه في الموازنة العامة للدولة التي أقرها مجلس النواب".

وأشار معيط إلى توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للمجموعة الاقتصادية خلال اجتماعه بهم الخميس قبل الماضي بتقديم حلول لمشكلة الصادرات لضمان عدم تكرارها، مستطردا: "الرئيس السيسي قال إنه يريد حلولًا لهذه الأزمة لأنه قد وصلته معلومات بشأنها فضلا عن أهتمامه بالصناعة وتحقيق التنمية فى البلاد".

وفي هذا السياق، أكد معيط أنهم يدرسون عددا من الحلول منها إمكانية عمل مقاصة لمستحقاتتهم أو تسهيلات أخرى ممكن أن تكون مدى إمكانية عمل "credit" للمصدرين لا يقوم بدفع الضرائب مقابل هذه المستحقات، مشددا على تقديمه مقترح امام رئيس الوزراء يحل مشكلة الضرائب العقارية للمصنعين، مضيفا " نعم لابد من دعم صادرتنا وتشجيع المزيد من الصادرات المصرية للخارج لتقوية الجنيه المصريوهو طوق النجاة، وأجدد التأكيد أننا دولة تحترم تعاهدتها إلا لن يثق بنا اى مستثمرين".

وناشد الوزير الصناع تذكر ما كان يحدث منذ 4 سنوات من ظروف وصفها بالصعبة جدا حين لم يكن متوفر امامهم امكانية توفير الغاز والكهرباء والعملة الصعبة تمكنهم من فتح مشروعات او استمرار العمل داخل مصانعهم الامر الذى تغير الأن وبدأت الثقة تعود فى اقتصاد الدولة المصرية مستشهدا بتقرير صادر عن سيتى بانك اليوم بأن مصر هى وجهة الاستثمارات فى العالم وغيرها ،قائلا إن : لن نستطيع حل كل المشاكل فى مصر فى سنة، لديك مشاكل كصانع ومواطنين ومازال هناك عدم تناسب بين الدخول والاسعار..اعلم ان المواطنين والصناع تعبوا معنا الفترة الماضية لأننا شركاء في الوطن والوضع كان حياة او موت ..اصبروا معنا والمؤشرات تعطيك الأمل".

وشدد الوزير على أن الهدف الآن تسليم البلاد بمعدلات عجز منخفضة تصل لـ5% وارتفاع في معدلات النمو.