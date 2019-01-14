بعد قليل.. مدبولي يدشن النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، منذ قليل، إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ ليشهد بدء العمل في منطقة النهر الأخضر، بالعاصمة الإدارية.

ويبلغ طول النهر الأخضر 35 كيلو مترًا، والمرحلة الأولى 10 كيلو مترات، باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات جنيه، ويبدأ من الطريق الدائري الأوسطي حتى الدائري الإقليمي، وتتولى وزارة الإسكان تنفيذ المشروع، بالتعاون مع مكتب دار الهندسة كاستشاري للمشروع.