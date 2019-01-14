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غدا.. "مستقبل وطن" يفتتح مكتب الدعم الفني والخدمات البرلمانية

02:53 ص الإثنين 14 يناير 2019
غدا.. "مستقبل وطن" يفتتح مكتب الدعم الفني والخدمات البرلمانية

المهندس أشرف رشاد الشريف

كتبت- ميرا إبراهيم:

يفتتح حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، صباح غدٍ الثلاثاء، مكتب الدعم الفني والخدمات البرلمانية لكافة نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم، وذلك بفندق سفنكس بجوار مجلس النواب.

ودعا حزب مستقبل وطن وهيئته البرلمانية بمجلس النواب، جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لتغطية حفل الإفتتاح بفندق سفنكس في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.​

 

أشرف رشاد الشريف الخدمات البرلمانية مكتب الدعم الفني حزب مستقبل وطن
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