لمدة 16 ساعة.. قطع المياه عن 30 منطقة بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم قطع المياه عن عدد من المناطق بالتجمع الخامس والثالث والأول، ابتداءً من الساعة 8 مساء الأحد، وحتى الـ12 ظهر الاثنين، ولمدة 16 ساعة، بسبب أعمال صيانة لخط المياه قطر 1200 مم الخارج من رافع 4 إلى رافع 5، بمنطقة تقاطع شارع التسعين الجنوبي مع الطريق الدائري أسفل الكوبري.

وأضاف النجار، في بيان، اليوم السبت، إن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها في التجمع الخامس هي (الحي الأول - الحي الثاني - الحي الثالث - الحي الرابع - الحي الخامس - الشويفات - حي ¾ - غرب الجولف - امتداد غرب الجولف - حي الدبلوماسيين - قطاع 1.2 مركز المدينة - جنوب الأكاديمية).

كما تشمل المناطق التي سيتم قطع المياه عنها في التجمع الأول (الياسمين 5، 6، 7، 8 - البنفسج 7، 8، 9، 10، 11، 12 منطقة الخدمات - البنفسج عمارات - الرحاب 1).

وتشمل المناطق التي سيتم قطع المياه عنها في التجمع الثالث (أربيلا - غرب أربيلا - محلية 3 - محلية 4) ببالإضافة إلى ضعف المياه في باقي المحليات، ومنطقة المستقبل (1 - 2).

وأهاب رئيس الجهاز، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات والمصانع، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتًا إلى أنهم يتلقون شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار 24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100) الخاص بالمدن الجديدة.​