"الصحة" تنفي تداول أدوية ضغط مسرطنة بالصيدليات

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد باستمرار تداول أدوية الضغط التي تحتوي على مادة "فالسارتان" المسرطنة بالصيدليات.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لاستمرار تداول أدوية الضغط التي تحتوى على مادة "فالسارتان" المسرطنة بالصيدليات، وأنه تم منع تداول هذه الأدوية وفقاً لقرار الوزارة الصادر برقم 51 لسنة 2018، والذي نص على سحب 14 عقارًا يدخل في تركيبها مادة " فالسارتان".

وشددت وزارة الصحة -بحسب بيان للمركز الإعلامي- على صحة وسلامة جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات بما فيها أدوية الضغط ومطابقتها لكافة الشروط والمعايير الصحية العالمية، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأكدت الوزارة سحب جميع الأصناف الدوائية المحتوية على مادة فالسارتان "valsartan" المستخدمة لعلاج ضغط الدم، وذلك بعد أن أطلقت هيئة الدواء الأوروبية (ema) تحذيراً لمستخدمي الدواء في أوروبا، وسحبت الدواء المنتج من بعض الموردين للمادة الخام المحتوية على كمية عالية نسبياً من الـ(NMDA) عالمياً.

وتستخدم العقارات المنبثقة من مادة فالسارتان (Valsartan) في علاج فرط ضغط الدم.

وحذر مركز اليقظة الدوائية التابع لوزارة الصحة، من تناول العقارات المنتجة من المادة الفعالة "فالسارتان"، بناءً على ما رصده المركز من تقارير صادرة عن الوكالة الأوروبية للأدوية، بسبب تلوث تلك المادة والموردة من إحدى الشركات الصينية، بشائب غير متوقع، ولا يفترض وجوده مع المادة الفعالة، ما يشكل خطرًا محتملًا بالإصابة بمرض السرطان، بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن".

وأهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر أي معلومات مغلوطة تثير القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار يمكن الاتصال على ‏رقم الوزارة التالي (27923754).