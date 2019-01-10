القصبي للدول الداعمة للإرهاب: "التاريخ لن يرحمكم والعيون المصرية لن تترككم"

كتبت- ميرا إبراهيم:

وجه زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، رسالة تحذير للدول الداعمة للإرهاب وتوفر غطاءً سياسيا لها: "التاريخ لن يرحمكم".

وأضاف في بيان، الخميس، أن كلا من قطر وتركيا يسعيان عبر ضح الأموال والأسلحة إلى الحدود المصرية وخاصة الشقيقة ليبيا من خلال إرسال سفن للسلاح في محاولة منهما لهدم زعزعة واستقرار أمن مصر ولكن الدولة المصرية والجيش المصري يقظ تماما لتلك المحاولات التي تستهدف وطننا الغالي من مؤامرات.

وتابع: "التاريخ لن يرحمكم والعيون المصرية لن تترككم، والدولة المصرية في استعداد تام لوأد تلك المحاولات التي تحاول هدم الدولة، شعبها ومؤسساتها تعلم تلك المحاولات القذرة ولن يتركوكم تفلتوا من ذلك".

وأضاف القصبي، أن القاهرة هي عصب الشرق الأوسط وأمانه ولذلك يجب على الجميع أن يعرف ذلك أن مصر عائدة وبقوة إلى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط هذا على المستوى الخارجي وكذلك داخليا من ناحية رفع معدلات الأداء الاقتصادى وقوة البنية التحتية.