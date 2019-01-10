بالأرقام.. متحدث النواب يستعرض الإنجازات التشريعية والرقابية منذ 2016

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

استعرض المتحدث باسم مجلس النواب، الدكتور صلاح حسب الله، إنجازات المجلس طوال الثلاث سنوات الماضية، منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية في العاشر من يناير 2016.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، مؤكدا أن المجلس ناقش (342) قرارًا بقانون خلال أول 15 يومًا من تاريخ انعقاده، فيما بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس منذ بدء انعقاده وحتى الآن عدد (506) مشروعات قوانين، فيما بلغ عدد الاتفاقيات منذ بدء انعقاده وحتى الآن عدد (170) اتفاقية.

وبلغ عدد طلبات الإحاطة منذ بدء انعقاده وحتى الآن عدد (2645) طلب إحاطة، فيما بلغ عدد الأسئلة منذ بدء انعقاده وحتى الآن عدد (2616) سؤالًا، وبلغ عدد البيانات العاجلة منذ بدء انعقاده وحتى الآن عدد (1170) بيانًا عاجلًا، وبلغ عدد طلبات المناقشة (62) طلب مناقشة.