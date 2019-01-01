بالصور.. زيارة مفاجئة لوزير التعليم العالي لمستشفى قصر العيني

كتبت-داليا شبل ومحمد قاسم:

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زيارة مفاجئة لمستشفى قصر العيني، التابع لجامعة القاهرة، يرافقه الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشئون الفنية، في إطار خطة الوزارة لرفع درجة الاستعداد في المستشفيات الجامعية؛ لتوفير التأمين الطبي خلال فترة أعياد رأس السنة والميلاد وتحقيق أعلى قدر من الرعاية الطبية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم، تفقد عبدالغفار خلال زيارته مساء أمس الاثنين، مبنى الاستقبال الجديد بالمستشفى وأقسام الأشعة والعظام والطوارئ وغرف العمليات، والجراحة، وغرف العناية المركزة، والعيادات الخارجية والمتابعة.

كما تفقد عبدالغفار مبنى الطوارئ القديم، وحجرات كشف الباطنة ووحدة رسم القلب والتحاليل وسحب العينات وطوارئ العظام.

والتقى عبدالغفار بالأطباء المتواجدين بالعيادات الخارجية، وتأكد من توافر أطقم التمريض بالمستشفى وانضباط جدول المناوبة الخاص بالأطباء، وتوافر الأجهزة والمواد الطبية اللازمة لإسعاف المرضى بالطوارئ، واستمع الوزير إلى ملاحظات المرضى وانطباعاتهم حول مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى.

وفي ختام الزيارة أكد عبدالغفار أهمية تطوير أداء المستشفى لخدمة المواطنين، لافتًا إلى أهمية عرض خطط التطوير عليه خلال الفترة القادمة؛ لتوفير كل أشكال الدعم اللازمة للمستشفى، مشيرًا إلى ضرورة رفع درجة الاستعداد داخل كافة المستشفيات الجامعية وتوفير التأمين الطبي اللازم خلال فترة أعياد رأس السنة والميلاد، وتحقيق أعلى قدر من الرعاية الطبية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وفي ختام الزيارة أشاد عبد الغفار بالدور الكبير الذي يؤديه مستشفى قصر العيني في خدمة المرضى من كل محافظات الجمهورية.