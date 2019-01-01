وزير الأوقاف: الحنفيات الموفرة للمياه شرط لتراخيص المساجد الجديدة

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدم إصدار تراخيص لبناء مساجد جديدة، إلا بعد تعهد صاحبها بتركيب حنفيات موفرة للمياه.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد ظهر الثلاثاء بمسجد السيدة نفيسة، لإعلان إطلاق مشروع الحنفيات الموفرة، أن هذا المشروع قضية وطنية واقتصادية وشرعية، جاء بالتنسيق مع وزارتي الإنتاج الحربي والري، واستغرق ذلك شهرين كاملين.

وأوضح أن كل حنفية سيتم تركيبها توفر من 70 إلى 75 % من استعمال المياه، مشيرًا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى خلال الفترة المقبلة لتعميم فكرة لترشيد استخدام المياه عبر "السيفون ".

وقال إنه يجرى الاتفاق مع اتحاد ملاك العمارات بتغيير الحنفيات العادية إلى الموفرة، وكذلك في المؤسسات الكبرى، مشيرًا إلى أن ثمن القطعة يتراوح من 37 إلى 40 جنيهًا حسب حجمها، شاملة ضريبة المبيعات .

وتابع جمعة: "ندعو مجالس الإدارات في المساجد الكبرى، وأهل الفضل بمخاطبة رواد المسجد للتبرع بثمن هذه الحنفيات، من باب الصدقات"، مضيفا: "لن يكون هناك تعامل مادي مع المتبرع بل يتوجه لسداد ثمن الحنفيات في حساب مصنع الإنتاج الحربي على أن يتم توزيع الحنفيات على المساجد التي ستقوم بتركيبها، وسوف تخصص وزارة الانتاج الحربي رقم حساب خاص بهذا المشروع".