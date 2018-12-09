برلماني: "مشكلتنا في مصر أننا نضع القوانين ولا نتابع تنفيذها"

كتب- أحمد علي:

طالب النائب محمد الحسيني، من الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، استدعاء مسئولي وزارة التخطيط وجهاز التنظيم والإدارة لحصر العمالة الزائدة في الحكومة وتوزيعها على الوزارات التي تعانى من عجز مثل وزارة التموين.

وقال الحسيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التموين لمواجهة المحتكرين: "أريد أن أقوم بهجمة مرتدة ضد الحكومة، لاسيما أن عدد من الهيئات مثل هيئة الضرائب فتحت بابا الانتدابات وتركت أماكن أخرى بدون موظفين"، متابعًا: "مشكلتنا فى مصر أننا نضع القوانين ولا نتابع تنفيذها".

واستطرد النائب: "وزارة التنمية المحلية أعلنت عن عقوبات لرش المياه فى الشوارع، ولكن كم محافظة طبقت القانون، التطبيق بخ".

فيما عقب رئيس مجلس النواب على مطالب الحسيني، بحصر العمالة الزائدة فى الحكومة قائلًا: "الموضوع ده قُتل بحثًا".