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البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كاتدرائية الأنبا برسوم العريان بالمعصرة

09:21 ص السبت 08 ديسمبر 2018
البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كاتدرائية الأنبا برسوم العريان بالمعصرة

البابا تواضروس الثاني

كتب- إسلام ضيف:

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، صلوات تدشين كاتدرائية القديس الأنبا برسوم العريان بديره بمنطقة المعصرة.

وشارك في الصلوات الأنبا بسينتي أسقف المعصرة وحلوان والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس ومجموعة من الأساقفة والكهنة والشعب.

وتزينت المنطقة المحيطة بالكاتدرائية وداخلها بالورود ولافتات الترحيب، فيما انتشرت فرق الكشافة لتنظيم دخول الحاضرين وتنظيم جلوسهم.

البابا تواضروس كاتدرائية الأنبا برسوم العريان المعصرة صلوات تدشين الأنبا بسينتي

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