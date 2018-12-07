غدًا.. انطلاق جلسات "تمكين المرأة ورواد الأعمال" في منتدى "أفريقيا 2018"

شرم الشيخ- أ ش أ:

تنطلق غدا السبت جلسات "تمكين المرأة في أفريقيا" و"يوم رواد الأعمال" على هامش منتدى "أفريقيا ٢٠١٨" الاقتصادي الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ يومي غدا وبعد غد السبت والأحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتشهد فعاليات يوم رواد الأعمال جلسة حوار يقوم خلالها ٥ من رواد الأعمال بعرض الكيفية التي تساهم فيها مشروعاتهم في إحداث التغيير في مجالات تخصصها وجلسة تحت عنوان "تعزيز الأنظمة الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا" تبحث سبل لعزيز التعاون العابر للحدود وفتح أسواق جديدة أمام الكتل الاقتصادية الأفريقية فيما تنعقد جلسة أخرى حول سياسات الدول في ظل التحولات التي تشهدها ريادة الأعمال في أفريقيا بمشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وتبحث إحدى الجلسات سبل زيادة حجم النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته، في حين تتناول جلسة أخرى سبل استغلال الثورة التكنولوجية في تعزيز التجارة وتحقيق النمو الاقتصادي، وتناقش إحدى الجلسات كيفية قيام الحكومات الأفريقية والشركات بخلق نظام اقتصادي سليم يدعم رواد الأعمال.

كما تشهد فعاليات يوم رواد الأعمال عقد مسابقة بين 20 من الشركات الناشئة الواعدة، يمنح الفائز بها مبلغ ١٠ آلاف دولار مقدمة من إحدى الشركات المصرية بحضور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأكينومي أديسينا رئيس بنك التنمية الأفريقي.

وتشمل جلسات تمكين المرأة عقد دائرة مستديرة لمناقشة أهمية المساواة بين الجنسين لتحقيق التقدم لدول القارة، كما تخصص جلسة للحديث عن دور المرأة في رسم سياسة دول أفريقيا في ظل مشاركتها البرلمانية وتوليها مناصب حكومية عليا، وتشارك في هذه الجلسة الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وكاميسا كامارا وزيرة الخارجية بمالي، وتشيلشي كابويبوي أمين عام الكوميسا.

وتنعقد غدا جلسة عن نسبة مشاركة المرأة في إدارة المؤسسات في ظل ما أكدته دراسات حديثة بأن هذه النسبة لا تتعدى ١٤%، كما تنعقد جلسة أخرى عن المرأة والشباب لمناقشة سبل إعداد جيل جديد من القيادات النسائية في عالم الأعمال.

وتناقش جلسة أخرى دور الإعلام في تمكين المرأة وحل القضايا الخاصة بها وفق رؤية ثابتة طويلة المدى بينما تتناول إحدى الجلسات آليات وضع استراتيجية مناصرة للمرأة وسبل ترجمة هذه الاستراتيجية إلى واقع ملموس.