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برلماني يطالب بتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى سوء خدمة الاتصالات

01:09 م الخميس 06 ديسمبر 2018
برلماني يطالب بتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى سوء خدمة الاتصالات

النائب محمد العقاد

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد العقاد، ببيان عاجل لويزر الاتصالات؛ بشأن سوء خدمات الاتصالات لشركات المحمول وانعكاس ذلك على المواطنين، موضحًا، أن هناك العديد من الشكاوى التي وردت إليه في هذا الصدد للعديد من الأسباب التي تشير جميعها إلى سوء الخدمة المقدمة للجمهور.

وطالب العقاد في بيانه العاجل، بضرورة إلزام شركات المحمول جمعيها بتشريع يقضي بإلزامها بعمل صيانة دورية على الشبكات للوقوف على مستوى الخدمة المقدم للمواطنين، والرد على سيل الشكاوى الواردة من قبل الجمهور والتعامل معها، لافتا إلى أن هناك بعض الشركات التي لا تستجيب لهذا الأمر على الرغم من تكرار الشكاوى مطالبا بتوقيع غرامات مالية كبيرة لصالح الدولة في حال تكرار هذه الشكاوى من خلال مراقبة جودة الخدمة.

وشدد النائب على ضرورة تشديد الرقابة من قبل وزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات على الخدمات المقدمة من شركات المحمول لمراقبة جودة الخدمة وتحسينها بصورة دورية وتخيصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين جراء سوء الخدمة المقدمة.

محمد العقاد ويزر الاتصالات شركات المحمول الهواتف المحمولة

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