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    الأرصاد: أمطار غزيرة على القاهرة خلال نصف ساعة.. واليوم ذروة الطقس السيء

    11:43 ص الخميس 06 ديسمبر 2018
    الأرصاد: أمطار غزيرة على القاهرة خلال نصف ساعة.. واليوم ذروة الطقس السيء

    أرشيفية

    كتب- محمد نصار:

    قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظة القاهرة تشهد سقوط أمطار غزيرة بعد نصف ساعة من الآن.

    وأضاف عبدالعال، لمصراوي، اليوم الخميس، أن الأمطار تسقط بالفعل في الوقت الحالي على مناطق في محافظة القليوبية وصلت حتى مدينة قليوب.

    وأكد رئيس الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس يشهد ذروة موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لافتًا إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة حتى مساء اليوم، بينما تكون غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

    وتابع عبدالعال: "بالنسبة لحركة الملاحة البحرية تشهد اضطرابًا، كما أن القاهرة تشهد حركة ونشاط واضح للرياح خلال الساعات المقبلة".​

    أحمد عبدالعال هيئة الأرصاد الجوية أمطار غزيرة محافظة القاهرة

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