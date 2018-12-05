​عادل حمودة: "كلمة السر" هو كتاب العمر

كتب - محمد عاطف:

وصف الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، كتابه الجديد "كلمة السر - الحرية"، بأنه "كتاب العمر"، لأنه ضم السيرة الذاتية له خلال عمله في بلاط صاحبة الجلالة، طوال أكثر من نصف قرن.

وقال "حمودة" خلال حفل توقيع الكتاب اليوم الأربعاء: "حرصت أن أكتب مذكراتي في حياتي رغم إهمال هذا النوع من الكتب في الأدب العربي، خشية التعرض للانتقادات أو مواجهة المصاعب، بعد أن ساد اعتقاد بأن من يكتب مذكراته يتعرض للقتل".

وأضاف: "حرصت على أن أكون من القلائل الذين يواجهون الحقيقة بحرية كما جاء عنوان الكتاب".



