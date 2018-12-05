تيسيرًا على المواطنين.. العمرة بالتقسيط والسداد خلال 12 شهرًا

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت بعض الشركات السياحية العاملة في مجال الحج والعمرة، عن تقديم العمرة بنظام التقسيط على مدى 12 شهرًا، بهدف التيسير على المواطنين غير المستطيعين، واستقطاب أعدادًا أكبر للشركة لجذب العملاء، الراغبين في أدائها.

وعرضت إحدى الشركات إعلانها: كالتالي: "العمرة في المولد ورجب وشعبان ورمضان.. معنا تستطيع أداء العمرة بالتقسيط على 12 شهرًا"، وأضافت: "الآن ولفترة محدودة.. اشترك في عرض العمر بالتقسيط، والعرض متاح فقط لـ 25 فردًا، سجل بياناتك وسيتم الاتصال بك في أقرب وقت".

فيما أعلنت إحدى الشركات الأخرى إعلانها بأنه تم فتح باب الحجز من الآن عمرة "رجب - شعبان ـ رمضان" بالتقسيط وبدون مقدم.

وتابعت الشركة: "احجز الحج معنا لهذا العام من الآن فقط بالباسبور واستمتع بكوبنات خصم ولا تتردد بالحجز من الآن أسعارنا لا تقبل المنافسة وخدمات فائقة الجودة وخبراتنا تفوق 25 سنة في خدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين.

وعلق باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، على الإعلانات المذكورة أعلاه، بأنه لا مانع من أداء العمرة بنظام التقسيط، طالما أن ذلك يسهل على المواطنين غير القادرين، كما لا يوجد قانون يمنع ذلك ما دام الأمر لم يخالف القانون ذاته، موضحا أن الشركات القادرة هي وحدها التي تستطيع تنفيذ برامج عمرة بنظام التقسيط.

وأوضح السيسي لمصراوي، أن الشركات التي لديها فرص مالية وتستطيع تنفيذ برامج بهذه الطريقة فلتفعل.

وذكر أن هذا النوع من التسويق يهدف لجذب مزيد من العملاء، وهو حق مشروع وليس هناك ما يمنع ذلك طالما أن الأمر لم يخالف القانون والغرفة لا تمنع ذلك أيضا وهو حق للجميع ويجري بالاتفاق بين العميل والشركة.