برلماني يتقدم بـ3 ملاحظات على قانون التصالح في مخالفات البناء

كتب- أسامة عبدالكريم:

أبدى النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، 3 ملاحظات على قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، المحال من اللجنة إلى الجلسة العامة للبرلمان لطرحه للنقاش والموافقة.

واقترح إسماعيل لمصراوي، فرض عقوبات على الوحدات المحولة من سكني إلى إداري ضعف الغرامة، التي حددها القانون على الوحدات السكنية، إضافة إلى زيادة الغرامة إلى الضعفين للوحدات السكنية المحولة إلى وحدات تجارية.

كما اقترح أمين سر إسكان البرلمان، تطبيق الغرامة وفقا للقيمة السوقية الوحدة السكنية؛ لتحقيق العدالة، بدلا من تحصيل الغرامة بسعر المتر المحدد بـ٦٠٠ جنيه بالمحافظات عدا القاهرة والجيزة التي حددت ٨٠٠ جنيه للمتر، معتبرها ظالمة فكيف نساوي بين الوحدة السكنية في بولاق الدكرور والمهندسين ويقعان في نطاق محافظة الجيزة.