وزير التموين يبحث التعاون المشترك مع وفد أورجواي

القاهرة- مصراوي:

اجتمع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع وفد من محافظة فلوريدا بجمهورية أورجواي الشرقية، ضم الوفد كارلوس إنثيسو، محافظ فلوريدا، وإنريكي ريبيرو، سفير دولة أوروجواي، وممثلين في مجالات المجازر والألبان والأغنام والماشية بدولة أورجواي، وبحضور ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلي شعبة الألبان واللحوم باتحاد الصناعة.

وحسب بيان، الثلاثاء، تحدث المصيلحي، على متانة وقوة العلاقات المصرية مع أوروجواي الشرقية والتعاون على المستويين الاقتصادي والسياسي، موضحًا، أن الهدف من هذه الزيارة، دراسة وزيادة فرص التعاون المشترك بين البلدين والمترتب عليه زيادة التبادل التجاري، والسوق المصري بالنسبة لدولة أوروجواي سوق متنامي وكبير، وفرص التعاون المطروحة مع دولة أوروجواي تشمل مجال اللحوم الحية والمجمدة وكذلك الألبان بأنواعها.

واستعرض محافظ فلوريدا بدولة أوروجواي، الفرص المتاحة لزيادة الصادرات لمصر وخاصة اللحوم – الألبان- الحبوب ، موضحًا أن لأوروجواي علاقات تجارية مع دول أوروبا وأمريكا والصين ولكن هناك توجه جديد لزيادة التعاون مع الدول العربية وخاصة جمهورية مصر العربية؛ لموقعها الاستراتيجي وثقلها السياسي بمنطقة الشرق الأوسط وبدخولهم مصر يعتبر ذلك نفاذ للسوق الأفريقية.

كما اقترح محافظ فلوريدا نقل الخبرات الفنية وتكنولوجيا صناعة الألبان لمصر، الأمر الذي لاقى ترحيبًا واستحسانًا من جانب وزير التموين؛ لأهمية وتميز الخبرات الأوروجوانية في هذه المجالات.

ووجه الوفد الأوروجواني الدعوة رسميًا لوزير التموين والتجارة الداخلية لزيارة أورجواي مع وفد من المسئولين بالجهات المعنية وأصحاب الأعمال؛ لدعم زيادة التبادل التجاري بين مصر وجمهورية أورجواي الشرقية.