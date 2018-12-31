وزيرة السياحة تُودع 6 من المصابين الفيتناميين بحادث أتوبيس الهرم في المطار

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء الإثنين، 6 مصابين من حادث أتوبيس السياحي الفيتنامي، والذي انفجرت به عبوة بدائية الصنع الجمعة الماضية بالمريوطية، وقامت رانيا المشاط بتوديع المصابين في مطار القاهرة الدولي، وأشرفت على إنهاء إجراءات سفرهم واطمأنت عليهم.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن مصاب وصل مستشفي الشيخ زايد داخل سيارة إسعاف، بينما وصل 5 مصابين من الحادث ومعهم 3 من وزارة السياحية الفيتنامية، و4 من أسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم بالحادث.

وكانت وزيرة السياحة في انتظار المصابين بالمطار، وقام فريق من العلاقات العامة بالإشراف على إنهاء إجراءات سفرهم على الطائرة التركية المتجهة إلى إسطنبول ومنها إلى فيتنام.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط قد التقت السفير الفيتنامي مساء الجمعة الماضية بعد وقوع الحادث، وقامت الوزارة على الفور بالتنسيق مع سفارة فييتنام في القاهرة لترتيب إجراءات وصول أسر المتوفين والمصابين من فييتنام إلى مصر وذلك بالتعاون مع السفارة المصرية في هانوي .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد توجه فور وقوع الحادث يوم الجمعة الماضية إلى مستشفى الهرم ورافقه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية.​





