"القوى العاملة": معاش للمصريين المتوفيين في حادث اختناق بالأردن

كتب- أسامة عبدالكريم:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، بشأن مستحقات المواطنين المصريين اللذين توفيا في حادث اختناق بالأردن.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، أوضح المستشار العمالي أشرف الحرايري، أنه بالرجوع للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن تبين أنهما يستحقان معاش راتب تقاعد.

وكان الوزير بمجرد علمه بحادث اختناق المواطنين، محمد شعبان عبدالرشيد محمد، البالغ من العمر 43 عاما، وفتحي عبدالكريم عبدالمنعم سعد الله 44 عاما، نتيجة استنشاقهما غازات منبعثة من مدفأة وقود في منطقة أبوعلندا "المدينة الصناعية"، كلف مكتب التمثيل العمالي بعمان بمتابعة مستحقات كل منهما .