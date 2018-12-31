الحكومة: لا صحة لبيع هيئة السكك الحديدية الأراضي التابعة لها

القاهرة- أ ش أ:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام هيئة السكك الحديدية بيع الأراضي التابعة لها.

وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الاثنين، أنه قام بالتواصل مع وزارة النقل التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم صحة بيع أيٍ من الأراضي التابعة للهيئة, مُوضحًة أن الهيئة تجرى حالياً حصرًا للأراضي المملوكة لها تمهيدًا لطرحها للاستثمار، وليس لبيعها على الإطلاق، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة أن الهيئة استعادت حوالي 300 ألف متر مربع إلى حوزتها، وأزالت التعديات التي أُقيمت عليها، موضحةً أن استعادة أراضي وأملاك السكك الحديدية واستغلالها بشكل أمثل سيساهم في تطوير هذا المرفق الحيوي، ويضمن تحقيقه أرباحاً تسهم في صالح تحسين الخدمات به، ورفع كفاءة هذا المرفق الهام الذي يخدم حوالي350 مليون راكب سنوياً.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة النقل أنه جار تنفيذ عدد كبير من المشروعات لتطوير مرفق السكة الحديد من تحديث إشارات، وشراء عربات جديدة، ورفع كفاءة بعض العربات والجرارات الحالية، مُشيرةً إلى أنه تم تخصيص 450 مليون جنيه لتطوير وإعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة عادية، ضمن خطة إعادة وتحديث أسطول القطارات، بالإضافة إلى التعاقد على توريد 1300 عربة ركاب جديدة.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي استفسارات لديهم الاتصال على ‏ الخط الساخن لهيئة السكك الحديدية رقم (147).