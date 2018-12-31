  • عاجل:البحوث الفلكية: زلزال بقوة 4 ريختر ضرب القاهرة.. ومركزه القطامية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    الحكومة: لا صحة لبيع هيئة السكك الحديدية الأراضي التابعة لها

    01:24 م الإثنين 31 ديسمبر 2018
    الحكومة: لا صحة لبيع هيئة السكك الحديدية الأراضي التابعة لها

    مجلس الوزراء

    القاهرة- أ ش أ:

    نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام هيئة السكك الحديدية بيع الأراضي التابعة لها.

    وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الاثنين، أنه قام بالتواصل مع وزارة النقل التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم صحة بيع أيٍ من الأراضي التابعة للهيئة, مُوضحًة أن الهيئة تجرى حالياً حصرًا للأراضي المملوكة لها تمهيدًا لطرحها للاستثمار، وليس لبيعها على الإطلاق، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة.

    وأضافت الوزارة أن الهيئة استعادت حوالي 300 ألف متر مربع إلى حوزتها، وأزالت التعديات التي أُقيمت عليها، موضحةً أن استعادة أراضي وأملاك السكك الحديدية واستغلالها بشكل أمثل سيساهم في تطوير هذا المرفق الحيوي، ويضمن تحقيقه أرباحاً تسهم في صالح تحسين الخدمات به، ورفع كفاءة هذا المرفق الهام الذي يخدم حوالي350 مليون راكب سنوياً.

    وفي سياق متصل، أوضحت وزارة النقل أنه جار تنفيذ عدد كبير من المشروعات لتطوير مرفق السكة الحديد من تحديث إشارات، وشراء عربات جديدة، ورفع كفاءة بعض العربات والجرارات الحالية، مُشيرةً إلى أنه تم تخصيص 450 مليون جنيه لتطوير وإعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة عادية، ضمن خطة إعادة وتحديث أسطول القطارات، بالإضافة إلى التعاقد على توريد 1300 عربة ركاب جديدة.

    وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي استفسارات لديهم الاتصال على ‏ الخط الساخن لهيئة السكك الحديدية رقم (147).

    هذا المحتوى من

    السكك الحديدية مجلس الوزراء وزارة النقل ازالة التعديات

    الخبر التالى:

    على عمق 20 كيلو.. البحوث الفلكية توضح تفاصيل زلزال القطامية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان