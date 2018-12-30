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"مستقبل وطن" ينظم قوافل تعليمية فى الدقهلية

01:57 م الأحد 30 ديسمبر 2018
"مستقبل وطن" ينظم قوافل تعليمية فى الدقهلية

المهندس أشرف رشاد الشريف

كتبت- ميرا إبراهيم:

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة الدقهلية، 5 قوافل تعليمية بعدة مناطق فى مدينة شربين، لمساعدة الطلاب بالشهادة الإعدادية وبالصفين الأول والثانى الثانوي.

وقال فوزى الشرباصي عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن في شربين، إن القافلة التعليمية انطلقت بمشاركة ممدوح جعفر أمين الحزب ومحمد الديب أمين العلاقات العامة، ضمت خمس موجهين للمراجعة النهائية للطلاب بقرية الضهرية وهدفها الوصول للطلاب في القرى والعزب للمراجعة قبل الإمتحانات بالمجان وستستمر القافلة التعليمية على مدار فترة الامتحانات.

وأوضح أن القافلة القافلة حتى انتهاء الامتحانات بنادى المعلمين بشربين ومركز شباب الضهرية وقد لقيت تلك القافلة إقبال شديدا من الطلاب.​

حزب مستقبل وطن أشرف رشاد الشريف الدقهلية مجلس النواب

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