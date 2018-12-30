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بسبب الأبراج.. مشادة كلامية بين "الإفتاء" ورئيس الاتحاد العربي للفلكيين

01:55 م الأحد 30 ديسمبر 2018
أحمد ممدوح محمود الشامي دار الإفتاء المصرية، الأبراج

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