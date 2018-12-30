بسبب الأبراج.. مشادة كلامية بين "الإفتاء" ورئيس الاتحاد العربي للفلكيين

كتب- أحمد الصعيدي:

شهد برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، مشادة كلامية بين الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور محمود الشامي، رئيس الاتحاد العربي الإفريقي للفلكيين، في أثناء مناظرة حول حقيقة الأبراج الفلكية.

وقال الشامي إننا تنقصنا ثقافة علم الفلك، مؤكدًا أنه يتوقع الأمور بناءً على حركة الكواكب.

وأضاف الشامي، خلال لقائه مع برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "one"، أن الشيخ محمد بخيت المطيعي، مفتي الديار المصرية الخامس، ألَّف كتابًا عن علم الفلك، وقال إن كل ما يحدث على الأرض وللأرض وللإنسان حتى الجنين في بطن أمه من سلوك وانفعال يرجع إلى حركة الكواكب بإذن الله.

وتابع رئيس الاتحاد العربي الإفريقي للفلكيين بأن علم الفلك مبني على الإحصاء والتدوين، لافتًا إلى أنه مؤسس شعبة الطاقات غير المرئية في الجامعة الأمريكية.

وأكد الشامي أن توقعاته تحدث منذ عام 2013، زاعمًا أنه توقع وجود جريمة داخل كنيسة في عام 2018، وفضيحة مخابراتية عربية، وحدث الاثنان، مستطردًا: "إحنا مرتبطين بالكواكب علميًّا وذهنيًّا".

بينما قال أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن فكرة الأبراج والنجوم خرافة، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا بين مصطلحَي علم الفلك والتنجيم.

وأضاف ممدوح، خلال لقائه بالبرنامج، أن حركة الفلك والكواكب والشمس والقمر ليست لها أية علاقة بالأبراج والفلك، وأن التنبؤ بأن هذا العام هو عام السعد "خلط بين الفلك والتنجيم".

وفي نهاية الحوار عندما سألت الإعلامية خلود زهران، مقدمة البرنامج، ضيفها الدكتور محمود الشامي، عن توقعاته للعام الميلادي الجديد قاطعها أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: "التنبؤات بالعام الجديد أمر لا ترضاه الشريعة وترسيخ لعقلية الخرافة التي حاربها الإسلام".