محافظ الجيزة يتابع الإزالات بحي شمال.. ويوجه برصف عدد من الشوارع

كتب- إسلام ضيف:

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الاثنين أعمال الإزالة التي تتم بشارع طلعت حرب بحي شمال الجيزة، للتأكد من إزالة مخالفات البناء والعقارات غير المرخصة حتى سطح الأرض .

وحرص المحافظ - خلال جولة قام بها اليوم رافقه خلالها محمد نور رئيس حى شمال الجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل - على تفقد موقع الإزالات والوقوف على نسب تنفيذ الإزالة للانتهاء منها والبدء في إزالة مخالفات مبان أخرى .

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك لعدد من الشوارع الهامة بالحي، منها متفرعات شارع الأقصر، مؤكدا أن المحافظة تتوسع في رصف الشوارع الفرعية والضيقة والتي تم الانتهاء من إدخال كافة المرافق بها وذلك للتسهيل على المواطنين .

وتابع المحافظ كذلك أعمال تطوير الجزيرة الوسطى من منزل كوبري الساحل وحتى وزارة الري بكورنيش النيل ورفع كفاءة شارع المطار أسفل كوبري أحمد عرابي .

وصرح محافظ الجيزة بأنه تم البدء في أعمال رصف طريق اللبيني بدءا من نطاق مركز ومدينة كرداسة وحتى مسجد الشاعر.. مؤكدا أنه تم توجيه رئيس مركز ومدينة كرداسة بمتابعة الأعمال والانتهاء من أعمال الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد له .