الأرصاد: طقس الاثنين لطيف على جميع الأنحاء.. والعظمى في القاهرة 21

(مصراوي):

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارًا، بارد ليلًا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة 14- 21، والإسكندرية 14 – 21، وقنا 10 – 23، والأقصر 10- 24، وأسوان 11– 24.