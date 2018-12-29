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    الأرصاد تُحدد مناطق سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

    08:34 م السبت 29 ديسمبر 2018
    الأرصاد تُحدد مناطق سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

    كتب – أسامة عبد الكريم
    توقع محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، خلال الأيام المقبلة.

    وقال شاهين في تصريحات لمصراوي، السبت، إن محافظة القاهرة ستشهد سقوط أمطار خفيفة، بينما تسقط الأمطار بغزارة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الدلتا.

    وأوضح أن تستمر فرص سقوط الأمطار على مدار الأسبوع بالتزامن مع نهاية عام ميلادي، وبداية عام ميلادي جديد وحتى 7 يناير المقبل.

    الأرصاد الجوية الطقس سقوط الأمطار

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