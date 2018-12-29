تنفيذ مناورات حريق على المنشآت والشاحنات بميناء نويبع

كتب- أحمد نجيب:

شهد ميناء نويبع اليوم - السبت- تنفيذ سيناريو حريق بصالة الركاب واحدى الشاحنات بساحة الوارد بالميناء بالتنسيق بين موظفي الميناء ووحدة الحماية المدنية وذلك للتعرف على درجة استعداد وحدة الحماية المدنية والعاملين بالميناء لمواجهة مثل هذه الحوادث .

وذكر بيان لهيئة موانئ البحر الأحمر أن السيناريو بدأ بالإبلاغ عن حدوث حريق بالصالة ، وعلى الفور تم فصل التيار الكهربائي وأجهزة التكييف عن الصالة ووصول سيارات الحماية المدنية واقتحام الصالة بواسطة فرد الاقتحام للتأكد من خلو الصالة وتحديد مكان الحريق بدقة والبدء فى إجراءات المكافحة بواسطة أفراد الحماية المدنية المجهزين بالمعدات اللازمة للإطفاء وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه باستخدام خراطيم سيارات الحريق وحصر الخسائر المادية والبشرية .

وتتوالى الأحداث بتلقي إشارة بنشوب حريق بإحدى الشاحنات بساحة الوارد، وتم على الفور فصل التيار الكهربائى عن لوح الكهرباء القريبة من الحدث ووصول سيارات الحماية المدنية للبدء فى إجراءات المكافحة والسيطرة على الحريق وحصر الخسائر.

ويأتي هذا التدريب بناء على توجيهات اللواء بحرى أيمن صالح رئيس الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر لتفعيل خطة الطوارىء وتقليل زمن الاستجابة وسرعة التنفيذ لمواجهة الأزمات حال حدوثها والعمل على احتواء الأزمة والسيطرة على الحدث بسرعة لاستعادة أنشطة العمل المختلفة بالميناء بصورة طبيعية فى أقل وقت ممكن بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية.​