اليوم.. "سلطان العارفين" تقدم ليلة روحانية ساحرة في حفل متحف الفن الإسلامي

القاهرة (أ ش أ):

تحيي فرقة "سلطان العارفين" للإنشاد الديني، بقيادة مؤسسها المنشد والملحن السوري أحمد سليمان، ليلة من أروع الليالي الروحانية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة اليوم "السبت".

الإحتفالية ينظمها متحف الفن الاسلامي بمناسبة مرور 115 عاما على افتتاحه، ومرور 149 عاما على افتتاح قناة السويس، تحت رعاية وحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ووزير الاثار الدكتور خالد العناني والدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف.

وقال أحمد سليمان رئيس أكاديمية وفرقة سلطان العارفين - للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الفرقة تحرص على تقديم الجديد في كل حفلاتها وسوف تقدم في حفلها اليوم باقة متنوعة من ألوان الإنشاد الديني الصوفي والتراث الأندلسي كالموشحات وهو من أصعب الألوان أداءا استطاعت الفرقة استخراجه وتطويره واحياؤه من جديد، وهو ما تتفرد به عن غيرها من الفرق الأخرى المتواجدة على الساحة.

وأوضح أن من أبرز ما ستقدمه الفرقة قصيدة" أقبل الساقي علينا"، و"يا إمام الرسل ياسندي"، و"قمر سيدنا النبي" بتوزيع جديد، و"تشوقت روحي"، وغيرها من الأناشيد والقصائد لكبار المشايخ والمنشدين.

"سلطان العارفين" قام بتأسيسها المنشد والملحن السوري أحمد سليمان عام 1989، وتعد من أنجح الفرق وأميزهم في تقديم الإنشاد الديني بكل أشكاله وألوانه المختلفة، حيث تخصصت في تقديم التراث التونسي والجزائري والشامي والمصري والخليجي "الحجازي" والافريقي "الخماسي" والعراقي "الفراتي" معتمدة على العلم والتنوير في كل ما تقدمه.