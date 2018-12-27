نقيب الصحفيين: رئيس الوزراء وعد بإيجاد حلول لمشكلات المؤسسات القومية

كتب محمد غايات

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف، تطرق لتطوير المؤسسات الصحفية القومية وجهود زيادة الإيرادات وتقليل النفقات.

وأضاف سلامة، في تصريحات لمحرري مجلس الوزراء عقب الاجتماع، أن رئيس الوزراء وعد بإيجاد الحلول اللازمة للمؤسسات القومية فيما يتعلق بالمشكلات التي تم طرحها خلال الاجتماع.

ومن جانبه قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن اللقاء استعرض تطوير المحتوى التحريري للمؤسسات القومية وإنشاء البوابات والمواقع الإلكترونية وإطلاق شبكة إخبارية قومية، والتعامل مع مشاكل الديون للمؤسسات واستغلال أصول المؤسسات الصحفية القومية والهياكل التمويلية لتنشيط المؤسسات القومية.

وأوضح جبر أن رئيس الوزراء أكد على التعاون مع المؤسسات الصحفية القومية، واستكمال عمل اللجنة المشكلة لبحث تطوير المؤسسات الصحفية القومية.