السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، قطع المياه عن 8 مناطق، اعتبارًا من التاسعة صباح السبت المقبل، وحتى التاسعة من مساء نفس اليوم.

وقالت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، إن قطع المياه؛ لعمل لحامات على خط المياه قطر 600 م ضمن أعمال المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأضافت الشركة، أن قطع المياه يشمل مناطق: (عرب الجسر ومتفرعاته - شارع مصطفى حافظ - شارع أسيوط - شارع أحمد عرابي - مساكن عين شمس - الألف مسكن - شارع الحرية ومتفرعاته - شارع 6 أكتوبر).

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، معلنة عن تدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يمكن الاتصال على الخط الساخن رقم 125.