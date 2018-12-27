محافظ القاهرة ورئيس هيئة الكتاب يتفقان على سبل خدمة جمهور المعرض

القاهرة - (أ ش أ):

اتفق اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، على التنسيق من أجل خدمة جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50 والتي ستعقد في يناير المقبل.

واتفقا على تجهيز أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة، لنقل جمهور المعرض من كافة ميادين ومحاور القاهرة الكبرى، إلى مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس، ونشر خريطة بأماكن ومواعيد تحركاتها، وكذلك نقل الجمهور من محطات مترو الأنفاق الكبرى بسيارات السرفيس بعد إشراك مشروع نقل الركاب الجماعي التابع للمحافظة في الخطة.

كما توفر المحافظة عددًا من الأوتوبيسات المكيفة مدعومة بخدمة الإنترنت لجمهور المعرض، مع توفير خدمات متعددة للجمهور.

قال هيثم الحاج، في بيان اليوم الأربعاء، إن مشاركة المحافظة في المعرض بمناسبة مرور 1050 سنة على إنشاء القاهرة، يضيف للاحتفال باليوبيل الذهبي الكثير، مشيرًا إلى إنتاج الهيئة فيلمًا عن معالم القاهرة يتاح لجمهور المعرض، بجانب مشاركة مبادرة "خليك زي آدم" التي أطلقتها المحافظة.

من جانبه أعلن محافظ القاهرة عن دعمه الكامل لجهود هيئة الكتاب لإنجاح ذلك الحدث الدولي، لافتًا إلى تجييش جهود المحافظة في خدمة جمهور المعرض بوصفه حدثًا ثقافيًا يروج للسياحة في مصر، بجانب دعم الناشرين العرب الحضور خلال فترة المعرض.

وأعرب عبد العال، عن ضرورة وصول الكتاب إلى كافة أحياء العاصمة وتيسير جهود الهيئة لتنفيذ فعاليات ومعارض مشتركة مع المحافظة خاصة بالمناطق المحرومة والمستهدفة بالتنمية والتطوير.