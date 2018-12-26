"الأزهر": السيسي كلف وزارة الدفاع بوضع تصور لكوبري أمام الجامعة

كتب- محمود مصطفى:

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لسرعة استجابته بالتدخل؛ لوضع حد للحوادث التي تحدث أمام البوابة الرئيسية بمدينة نصر.

وأوضح مجلس جامعة الأزهر، في بيان له الأربعاء، أن الرئيس السيسي كلف وزارة الدفاع بوضع تصور لبناء كوبري أو نفق أمام أحد بوابات الجامعة، وهو ما تم بالفعل، حيث تم إجراء أكثر من لقاء مع الجهات المعنية، والاتفاق على بعض الحلول التي سيتم إعلانها عقب الانتهاء منها .

وقدم مجلس الجامعة الشكر لأعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا بجهودهم المادية والمعنوية في استكمال بعض المنشآت داخل الجامعة.