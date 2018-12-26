"تضامن النواب" تؤجل تشكيل المجلس القومي للأمومة والطفولة

كتبت- ميرا إبراهيم:

أجلت لجنة التضامن الاجتماعي، مناقشة المادة 2 من مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة الخاصة بتشكيل المجلس.

وكان هناك اقتراح بتشكيل المجلس من رئيس ونائب له وعضوية 27 وزيرا لتمثيل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتساءلت النائبة الدكتورة هالة أبوعلي، مقدمة مشروع القانون، في اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، إن كان هناك قوالب ثابتة بشأن أن المجالس القومية تكون لديها نفس الصياغة في التشكيل أم هناك فرصة أن يكون لكل مجلس تشكيل مختلف وفقا لطبيعة عمله التى تختلف من مجلس لآخر؟.



وأضافت أبوعلى، أن فسلفة إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة قائمة على أنه ليس مجلسا خيريا، بل هو يضع السياسات ويتابعها ويقيم الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل التي أنشئ بموجبها هذا المجلس على أن يكون جهة مستقلة رقابية، مؤكدة أنه في حال زيادة أعداد أعضاء المجلس سيشكل صعوبة في عقد الاجتماعات بسبب اكتمال النصاب.



وأيدها الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، قائلا: "التشكيل الكبير يشكل صعوبة حقا في الاجتماعات ولا نصل لنتيجة بالفعل".



وتنص المادة 2 وفقا لمشروع القانون المقدم من النائبة "هالة أبوعلي" على:

"يشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزارء الصحة والسكان، والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والثقافة، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والشباب والرياضة، والنائب العام، والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد لا يزيد على خمس من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس.



ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه، وله أن يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته. وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه.