نشاط الرئيس السيسي واستهداف "خارجية طرابلس".. أبرز عناوين صحف الأربعاء

القاهرة - (أ ش أ):

تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قضايا الشأن المحلي اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم (الأربعاء).

فتحت عنوان "الرئيس : السادات سيظل خالدا في وجان شعبه والعالم"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات سيظل خالداً في وجدان شعبه وشعوب العالم ولا يزال ينال التكريم والتقدير علي أرفع المستويات بعد أن نال جائزة نوبل للسلام، قائلا "إن حرب أكتوبر مهدت الطريق أمام السادات لصنع السلام، كما فتحت الطريق أمامه لأشجع مبادرات العصر الحديث وهي معاهدة السلام".

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في كلمة الرئيس السيسي أمس بمناسبة الاحتفال بالذكري المئوية لميلاد الزعيم الراحل محمد أنور السادات.

وأضاف السيسي: أن الرئيس السادات اتخذ قرار حرب أكتوبر المجيدة في ظل ظروف صعبة وتحت ظروف هائلة ولم تفقده تماسكه الذهني والعصبي، فأجاد التخطيط والاعداد والترتيب سياسياً من خلال عبقرية واضحة مشهود لها، وعسكرياً من خلال كفاءة وقدرة قواتنا المسلحة العظيمة.. فتحقق الانتصار الذي أعاد لمصر وللأمة العربية الكرامة والشرف".

وأوضح أن الرئيس السادات أكد مدي صلابة وقوة الشعب المصري العظيم ، وأشار إلي ان الحرب لم تكن أبداً هدفاً في حد ذاته ولأن شعب مصر صاحب الحضارة الأعرق في التاريخ يعرف معني السلام والأمان ويقدرهما، فقد مهدت الحرب الطريق أمام السادات ليقوم بواحدة من أعظم وأشجع مبادرات العصر الحديث ويتجه نحو السلام ليضع جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة والعالم أمام مسئولياتها التاريخية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي اختتم كلمته قائلا: شعب مصر العظيم ان رسالة السادات لكم كانت واضحة وكتبها بدمائه التي روت تراب مصر المقدس وجوهرها أن مصر تعلو ولا يعلي عليها..ولا تقبلوا الظلم ولا المهانة ولا تستسلموا لاحتلال أو طغيان ومصر تطلب السلام العادل الذي تحميه القوة القادرة وتسير بين الأمم مرفوعة الرأس وتنشد التنمية والرخاء لشعبها ومنطقتها وللإنسانية كلها".

وتحت عنوان " السيسي: العلاقات مع السعودية تعكس الروابط التاريخية والتحالف الاستراتيجي"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أهمية الارتقاء بقنوات التواصل الشعبية بين مصر والمملكة العربية السعودية على المستوى البرلماني.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس أشاد، خلال استقباله أمس الدكتور عبد الله بن محمد آل شيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، والوفد البرلمانى المرافق له، بالمواقف المقدرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا تجاه مصر على جميع الأصعدة، والتي تعكس الروابط التاريخية والمودة المتأصلة والتحالف الإستراتيجى الوطيد بين الدولتين.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الرئيس السيسى رحب فى بداية اللقاء برئيس مجلس الشورى السعودي، وطلب نقل تحياته إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً متانة وخصوصية العلاقات المصرية السعودية الممتدة.

وأضاف السفير بسام راضى أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء آخر المستجدات على الساحة الإقليمية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتور عبدالله آل الشيخ نقل إلى الرئيس تحيات العاهل السعودي وولى العهد، مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب السعودي بما يجمع البلدين من أواصر تاريخية ثابتة وعلاقات وثيقة، وحرص السعودية على تعزيز التعاون مع مصر على جميع المستويات، والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما ثمن رئيس مجلس الشورى السعودي الجهود البناءة والملموسة فى مصر خلال السنوات الأخيرة للنهوض بالدولة على كل المحاور التنموية، خاصة المحور الاقتصادى من خلال تطوير البنية التحتية وإقامة المشروعات القومية العملاقة في مختلف أنحاء الجمهورية وفى شتى المجالات فى مدة زمنية قياسية، مشيداً في الوقت نفسه بدور مصر المركزى بالمنطقة باعتبارها دعامة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، فضلاً عن حرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.

وأوضحت "الأهرام" أن اللقاء حضره الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وفي متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، ذكرت "الأهرام" أن الرئيس السيسى شدد على ضرورة الإعداد الجيد والالتزام بالجداول الزمنية المقررة لإنشاء البنية الرقمية والمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث تصبح بوابة لدخول مصر لعصر المدن الذكية التي تعتمد على تطبيقات المجتمع الرقمي وأحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أعمال إدارة وتشغيل المرافق والخدمات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والأمنية، فضلاً عن تقليل تكاليف التشغيل والصيانة وترشيد الاستهلاك.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس وجه ـ خلال اجتماعه أمس مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة ـ بتكثيف الجهود فيما يتعلق بميكنة أعمال الحكومة، وذلك من خلال تطوير نظم إدارة المؤسسات الحكومية سواء على مستوى الموارد البشرية أو الموارد المالية واللوجيستية.

وأشار الرئيس، خلال الاجتماع، إلى أن الدولة تولى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية كبيرة، نظراً لدوره المهم في خطط تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وفى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

كما وجه الرئيس كذلك بالتركيز على التدريب الراقي والمتطور للكوادر البشرية والقيادية لزيادة تأهيلها على العمل في البيئة الرقمية واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة لإنشاء منظومة حكومية متطورة توفر أفضل الخدمات للمواطنين بأسلوب عصري وحديث.

وعن نشاط الرئيس السيسي اليوم (الأربعاء)، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أوضح أن الرئيس السيسي سيفتتح صباح اليوم مشروع الإسكان الاجتماعي "بشائر الخير" بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية.

وأكد راضي في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية" أن الرئيس السيسي يقوم خلال الاحتفال بتسليم عقود الوحدات السكنية لعدد من المستفيدين بالوحدات، ومن المنتظر أن يشهد الرئيس وقائع هدم 3 عمارات أثناء تفقد المنطقة العشوائية تمهيداً للبدء في المرحلة الثالثة من تطوير منطقة غيط العنب ضمن المشروع القومي لتطوير العشوائيات "بشائر الخير".

وأكد المتحدث الرئاسي أن محدودي الدخل في عقل وقلب الرئيس وعلي رأس أجندته اليومية. مؤكداً متابعته اليومية لسير برنامج تطوير العشوائيات في شتي ربوع مصر من أجل توفير مسكن آمن يليق بالمصريين.

وكان الرئيس السيسي افتتح المرحلة الأولي من مشروع غيط العنب "بشائر الخير 1" في يونيو عام 2016 ، ويعد أحد أبرز المشروعات التي أسست مرحلة جديدة من تطوير العشوائيات تقوم علي إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع أكثر من مليار ونصف المليار جنيه من بينها 532 مليون جنيه للمرحلة الأولي. وتتضمن المرحلة الثانية إنشاء 48 عمارة بإجمالي 2000 وحدة سكنية بتكلفة 400 مليون جنيه. بينما تستهدف "الثالثة" توفير 5 آلاف وحدة سكنية داخل 110 عمارات علي مساحة 54 فداناً.

وفي الشأن المحلي، ذكرت "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعاً أمس مع رئيس وأعضاء الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام، وتنظيم الاقتراض الخارجي، لاستعراض عددٍ من نتائج اجتماعاتها، لمناقشة ملفات مهمة، مثل كيفية الاستفادة من القروض الجارية، وتنظيم إجراءات الاقتراض الخارجي، وموقف طلبات القروض المعروضة على الأمانة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تعمل على تنظيم الاقتراض الخارجي، والاستغلال الأمثل للقروض التنموية الجديدة، وتوافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة، مضيفاً أن العمل علي خفض الدين العام أولوية لدى الدولة، لدعم الاقتصاد المصري والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

ونقلت الصحيفة عن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، قوله إن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رئيس الأمانة الفنية للجنة، استعرضت خلال الاجتماع موقف الدين الخارجي، والمشروعات الممولة من القروض الخارجية، والجهات المُموٍلة، حيثُ تستحوذ مشروعات الكهرباء والطاقة، والإسكان، والمرافق، والنقل، والمواصلات على نسبة كبيرة من إجمالي القروض.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه تم اتخاذ إجراءات محددة لتعظيم الاستفادة من القروض الجارية، سواء بموافاة اللجنة بخطة السحب المتوقعة للقروض، أو القروض الجاري التفاوض عليها، بالإضافة إلى دراسات الجدوى للمشروعات الممولة من تلك القروض.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أنه سعياً من الأمانة الفنية لتنظيم إجراءات طلبات القروض التنموية الجديدة، من أجل ضمان اتساقها مع قابلية الدين الخارجي للاستدامة، فقد تم الاتفاق من حيث المبدأ على أن يتم تقييم القروض الجديدة، وفقاً لمحددات معينة، منها: مدى توافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة، والموقف السابق للجهات المستفيدة من حيث استخدام القروض التى حصلت عليها، وقدرتها على السداد، وكذا توافر دراسات الجدوى للمشروعات المطلوب حصول التمويل لها، والشروط المالية للقروض المطلوب الموافقة عليها.

واستعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع موقف طلبات القروض الخارجية المعروضة على الأمانة الفنية، وكذا القروض الجاري دراستها، كما استعرضت موقف الصرف من القروض المعتمدة للخطة الاستثمارية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وأعلن المستشار نادر سعد أن الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي، أعدت دليلاً لإجراءات وخطوات التقدم لطلب قرض تنموي خارجي جديد، بهدف توضيح خطوات عملية الحصول على موافقة اللجنة على قرض تنموي عن طريق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومن المقرر أن يتم ذلك كله بصورة إلكترونية.

وفي صفحتها الأولى ، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن سفينة تكرير البترول العملاقة "FIRENZE FPSO" عبرت قناة السويس أمس في رحلتها البحرية ضمن قافلة الشمال قادمة من إيطاليا ومتجهة جنوبا إلى دبي.

وأوضحت الصحيفة أن السفينة العملاقة سددت 2٫5 مليون دولار رسوم عبور.وأعلن ذلك الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس حيث وجه بعمل جميع الترتيبات واتخاذ التدابير التي تكفل عبور السفينة بأمان وسلامة.

وفي صفحتها الأولى أيضا، ذكرت "الجمهورية" أن مصر أدانت بأشد العبارات الحادث الذي استهدف وزارة الخارجية الليبية في طرابلس صباح أمس مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأوضحت الصحيفة أن مصر أعربت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص التعازي للشعب الشقيق في ضحايا الحادث والتمنيات بسرعة شفاء المصابين.

وأكدت مصر، من جديد، أهمية حشد الدعم الدولي للجهود الأممية في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، خاصة في تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة بالعاصمة الليبية طرابلس، وتأكيد الاختصاص الحصري في الملف الأمني لمؤسسات الدولة الشرعية في ليبيا دون غيرها، وتمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بمسئولياتها تجاه أبناء الشعب الليبي.